Производитель / Поставщик CAVETTO № Производителя 1421702340 Наименование Сальник КАМАЗ-6522 кулисы 2.2-25х38х8 Viton CAVETTO

Запчасть сальник КАМАЗ-6522 кулисы 2.2-25х38х8 Viton CAVETTO представлена по производителю CAVETTO с артикулом 1421702340. У данной детали есть аналоги с номерами: 1421702340 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник КАМАЗ-6522 кулисы 2.2-25х38х8 Viton CAVETTO на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CAVETTO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.