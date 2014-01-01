Производитель / Поставщик CAVETTO № Производителя 141701230 Наименование Сальник КАМАЗ КПП вала первичного 45х64х8 Viton CAVETTO

Запчасть сальник КАМАЗ КПП вала первичного 45х64х8 Viton CAVETTO представлена по производителю CAVETTO с артикулом 14.1701230. У данной детали есть аналоги с номерами: 141701230, 141701230, 141701230. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник КАМАЗ КПП вала первичного 45х64х8 Viton CAVETTO на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CAVETTO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.