|Производитель / Поставщик
|CATERPILLAR
|№ Производителя
|2935418
|Наименование
|Турбина CAT C-15 SDP высокого давления , номера 293-5418 / 293-5419 / 10R-6305 / 329-9987 / 286-320
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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