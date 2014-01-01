Производитель / Поставщик CATERPILLAR № Производителя 2661466 Наименование Жгут проводов педали газа 5292.00, 6213.00

Запчасть жгут проводов педали газа 5292.00 6213.00 представлена по производителю CATERPILLAR с артикулом 2661466. У данной детали есть аналоги с номерами: 2661466 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия жгут проводов педали газа 5292.00 6213.00 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CATERPILLAR. Доставляем запчасти по г.Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.