Производитель / Поставщик CATERPILLAR № Производителя 2225966 Наименование Насос форсунка ЛиАЗ 5 5292.00, 6213.00

Запчасть насос форсунка ЛиАЗ 5 5292.00 6213.00 представлена по производителю CATERPILLAR с артикулом 2225966. У данной детали есть аналоги с номерами: 2225966 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос форсунка ЛиАЗ 5 5292.00 6213.00 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CATERPILLAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.