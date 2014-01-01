Производитель / Поставщик CATERPILLAR № Производителя 1978419 Наименование Прокладка маслоотводящей трубки к компрессору CAT С-12 , номера 197-8419 / 1978419

Если вы хотите купить прокладка маслоотводящей трубки к компрессору CAT С-12 номера 197 8419 1978419, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю CATERPILLAR с артикулом 197-8419. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CATERPILLAR.