|Производитель / Поставщик
|CATERPILLAR
|№ Производителя
|1899266
|Наименование
|Датчик положения коленвала CAT C-15 BXS/MBN/6NZ (СМОТРИ 201-6615) , номера 189-9266 / 191-8303
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