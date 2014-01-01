Производитель / Поставщик CATERPILLAR № Производителя 1412729 Наименование Датчик темп. Термостата ЛИАЗ САТ 3126

Запчасть датчик темп. Термостата ЛИАЗ САТ 3126 представлена по производителю CATERPILLAR с артикулом 1412729. У данной детали есть аналоги с номерами: 1412729 Термостаты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UGпредставлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик темп. Термостата ЛИАЗ САТ 3126 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные термостаты с гарантией от производителя CATERPILLAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.