Производитель / Поставщик CATERPILLAR № Производителя 1192133 Наименование Датчик-сенсор ЛиаЗ-5256 САТ

Запчасть датчик-сенсор ЛиаЗ-5256 САТ представлена по производителю CATERPILLAR с артикулом 1192133. У данной детали есть аналоги с номерами: 1192133 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик-сенсор ЛиаЗ-5256 САТ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CATERPILLAR. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.