|Производитель / Поставщик
|CATERPILLAR
|№ Производителя
|1182797
|Наименование
|Прокладка водяного патрубка CAT С-12 2KS , номера 118-2797 / 1182797
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