Производитель / Поставщик CATERPILLAR № Производителя 1182797 Наименование Прокладка водяного патрубка CAT С-12 2KS , номера 118-2797 / 1182797

Если вы хотите купить прокладка водяного патрубка CAT С-12 2KS номера 118 2797 1182797, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю CATERPILLAR с артикулом 118-2797. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CATERPILLAR.