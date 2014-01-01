Производитель / Поставщик CATERPILLAR № Производителя 1156948 Наименование Патрубок ЛИАЗ-5256 дв. САТ прямой 50х75

Запчасть патрубок ЛИАЗ-5256 дв. САТ прямой 50х75 представлена по производителю CATERPILLAR с артикулом 1156948. У данной детали есть аналоги с номерами: 1156948 Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок ЛИАЗ-5256 дв. САТ прямой 50х75 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя CATERPILLAR. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.