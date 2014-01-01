Производитель / Поставщик CATERPILLAR № Производителя 1135304 Наименование Кольцо уплотнительное базы масляного фильтра/теплообменника CAT C15/C13 , номера 113-5304 / 2P3760

Если вы хотите купить кольцо уплотнительное базы масляного фильтра/теплообменника CAT C15/C13 номера 113 5304 2P3760, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю CATERPILLAR с артикулом 113-5304. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CATERPILLAR.