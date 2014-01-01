Производитель / Поставщик CAREX № Производителя 210016RX Наименование Шланг подъема кабины L=480mm \MAN TGA/TGS/TGX

Запчасть шланг подъема кабины L=480mm МАН ТГА/ТГС/ТГХ представлена по производителю CAREX с артикулом 210016RX. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить шланг подъема кабины L=480mm МАН ТГА/ТГС/ТГХ, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CAREX. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.