|Производитель / Поставщик
|CAREX
|№ Производителя
|120051RX
|Наименование
|120051RX_фильтр топливный ! тон.оч. D93xH160 (M16x1.5-6H)\ГАЗ-35071 дв.Д-245, МАЗ-4370 дв.ММЗ Д-245
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