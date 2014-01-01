|Производитель / Поставщик
|CAMOZZI
|№ Производителя
|220058PCGM16X15D8
|Наименование
|Фитинг трубок (наруж.резьба) PC-G М16х1,5 d 8 мм
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