Производитель / Поставщик CAMOZZI № Производителя 220058PCGM16X15D8 Наименование Фитинг трубок (наруж.резьба) PC-G М16х1,5 d 8 мм

Запчасть фитинг трубок (наруж.резьба) PC-G М16х1 5 d 8 мм представлена по производителю CAMOZZI с артикулом 220058(PCGM16X1,5d8). У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фитинг трубок (наруж.резьба) PC-G М16х1 5 d 8 мм на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CAMOZZI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.