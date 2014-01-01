Производитель / Поставщик CAMOZZI № Производителя 1161158 Наименование Кронштейн направляющего ролика правый ЛиАЗ 5292.22 (2014 г.в.)

Запчасть кронштейн направляющего ролика правый ЛиАЗ 5292.22 (2014 г.в.) представлена по производителю CAMOZZI с артикулом 11.61.158. У данной детали есть аналоги с номерами: 1161158 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн направляющего ролика правый ЛиАЗ 5292.22 (2014 г.в.) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CAMOZZI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.