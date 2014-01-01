|Производитель / Поставщик
|BRISK
|№ Производителя
|1422
|Наименование
|Свеча зажигания
|Вид топлива
|бензин
|Замена по километрам
|30000
|Свеча зажигания
|Никелево-медный электрод
|Момент затяжки [Нм]
|25
|Ширина зева гаечного ключа
|21 mm
|Расстояние между электродами
|0,7
|Размер резьбы
|M18x1,50
|Длина резьбы 1(мм)
|11,2
|Количество втычных контактов
|1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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