|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|14725110
|Наименование
|Тормозной барабан
|Диаметр барабана [мм]
|180
|Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]
|182
|Внутрен. высота торм. барабана [мм]
|36
|Общ. высота торм. барабана [мм]
|74
|Количество отверстий
|4
|Монтажн. диаметр 1/монтажн. диаметр 2 [мм]
|47-52
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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