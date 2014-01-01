|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|14700610
|Наименование
|14.7006.10_барабан тормозной!\ Toyota Carina all 92>
|Диаметр барабана [мм]
|200
|Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]
|201
|Внутрен. высота торм. барабана [мм]
|55
|Общ. высота торм. барабана [мм]
|65,5
|Количество отверстий
|5
|Монтажный диаметр [мм]
|55
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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