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14.7006.10_барабан тормозной!\ Toyota Carina all 92> артикул 14700610 BREMBO в Алматы

14700610 BREMBO 14.7006.10_барабан тормозной!\ Toyota Carina all 92>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 14700610
Наименование 14.7006.10_барабан тормозной!\ Toyota Carina all 92>
Диаметр барабана [мм] 200
Макс. размер расточки тормозного барабана [мм] 201
Внутрен. высота торм. барабана [мм] 55
Общ. высота торм. барабана [мм] 65,5
Количество отверстий 5
Монтажный диаметр [мм] 55

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 14.7006.10_барабан тормозной!\ Toyota Carina all 92> производителя BREMBO с артикулом 14700610 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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