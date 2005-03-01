|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|14471910
|Наименование
|Тормозной барабан
|Диаметр барабана [мм]
|200
|Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]
|201
|Внутрен. высота торм. барабана [мм]
|52,5
|Общ. высота торм. барабана [мм]
|67
|Количество отверстий
|4
|Монтажный диаметр [мм]
|57
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
LANOS седан
1.4
2005.11 - 2010.12
CHEVROLET
LANOS седан
1.5
2005.11 - 2010.12
CHEVROLET
LANOS седан
1.6 16V
2005.11 - 2010.12
CHEVROLET
NUBIRA седан
1.4
2005.03 - 2011.12
CHEVROLET
NUBIRA седан
1.6
2005.03 - 2011.12
CHEVROLET
NUBIRA седан
1.8
2005.03 - 2011.12
CHEVROLET
NUBIRA седан
2.0 D
2005.03 - 2011.12
CHEVROLET
NUBIRA универсал
1.6
2005.03 - 2011.12
CHEVROLET
NUBIRA универсал
1.8
2005.03 - 2011.12
CHEVROLET
NUBIRA универсал
2.0 D
2005.03 - 2011.12
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