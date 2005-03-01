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Тормозной барабан артикул 14471910 BREMBO в Алматы

14471910 BREMBO Тормозной барабан
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 14471910
Наименование Тормозной барабан
Диаметр барабана [мм] 200
Макс. размер расточки тормозного барабана [мм] 201
Внутрен. высота торм. барабана [мм] 52,5
Общ. высота торм. барабана [мм] 67
Количество отверстий 4
Монтажный диаметр [мм] 57

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CHEVROLET LANOS седан 1.4 2005.11 - 2010.12
CHEVROLET LANOS седан 1.5 2005.11 - 2010.12
CHEVROLET LANOS седан 1.6 16V 2005.11 - 2010.12
CHEVROLET NUBIRA седан 1.4 2005.03 - 2011.12
CHEVROLET NUBIRA седан 1.6 2005.03 - 2011.12
CHEVROLET NUBIRA седан 1.8 2005.03 - 2011.12
CHEVROLET NUBIRA седан 2.0 D 2005.03 - 2011.12
CHEVROLET NUBIRA универсал 1.6 2005.03 - 2011.12
CHEVROLET NUBIRA универсал 1.8 2005.03 - 2011.12
CHEVROLET NUBIRA универсал 2.0 D 2005.03 - 2011.12

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