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09.C896.11_диск тормозной передний!\ BMW X5 3.0/4.4/3.0D 00> артикул 09C89611 BREMBO в Алматы

09C89611 BREMBO 09.C896.11_диск тормозной передний!\ BMW X5 3.0/4.4/3.0D 00>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09C89611
Наименование 09.C896.11_диск тормозной передний!\ BMW X5 3.0/4.4/3.0D 00>
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Высота [мм] 62
Наружный диаметр [мм] 332
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 30
Диаметр центрирования [мм] 75
Минимальная толщина [мм] 28,4
Поверхность с покрытием
Обработка Высокоуглеродистый

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.C896.11_диск тормозной передний!\ BMW X5 3.0/4.4/3.0D 00> производителя BREMBO с артикулом 09C89611 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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