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Тормозной диск артикул 09C88011 BREMBO в Алматы

09C88011 BREMBO Тормозной диск
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09C88011
Наименование Тормозной диск
Толщина тормозного диска (мм) 28
Диаметр центрирования [мм] 98
Минимальная толщина [мм] 26
Поверхность с покрытием
Обработка Высокоуглеродистый
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Высота [мм] 67
Наружный диаметр [мм] 318
Тип тормозного диска с отверстиями/с внутр. вентиляцией
Количество отверстий 5

С этим товаром покупают...

BREMBO L05010

Жидкость тормозная DOT-5.1 1л
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозной диск производителя BREMBO с артикулом 09C88011 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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