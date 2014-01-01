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09.B973.11_диск тормозной передний! D=303мм\ VW Amarok артикул 09B97311 BREMBO в Алматы

09B97311 BREMBO 09.B973.11_диск тормозной передний! D=303мм\ VW Amarok
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09B97311
Наименование 09.B973.11_диск тормозной передний! D=303мм\ VW Amarok
Наружный диаметр [мм] 303
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 28
Диаметр центрирования [мм] 76
Минимальная толщина [мм] 26
Поверхность с покрытием
Обработка Высокоуглеродистый
Высота [мм] 57

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.B973.11_диск тормозной передний! D=303мм\ VW Amarok производителя BREMBO с артикулом 09B97311 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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