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09.B913.11_диск тормозной передний!\ MB X117/C117/W176 2.0 15> артикул 09B91311 BREMBO в Алматы

09B91311 BREMBO 09.B913.11_диск тормозной передний!\ MB X117/C117/W176 2.0 15>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09B91311
Наименование 09.B913.11_диск тормозной передний!\ MB X117/C117/W176 2.0 15>
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 32
Диаметр центрирования [мм] 67
Минимальная толщина [мм] 30
Поверхность с покрытием
Высота [мм] 51
Обработка Высокоуглеродистый
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией, с прорезом / с отверстиями
Наружный диаметр [мм] 350

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.B913.11_диск тормозной передний!\ MB X117/C117/W176 2.0 15> производителя BREMBO с артикулом 09B91311 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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