|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09B91311
|Наименование
|09.B913.11_диск тормозной передний!\ MB X117/C117/W176 2.0 15>
|Количество отверстий
|5
|Толщина тормозного диска (мм)
|32
|Диаметр центрирования [мм]
|67
|Минимальная толщина [мм]
|30
|Поверхность
|с покрытием
|Высота [мм]
|51
|Обработка
|Высокоуглеродистый
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией, с прорезом / с отверстиями
|Наружный диаметр [мм]
|350
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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