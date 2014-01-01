|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09B84221
|Наименование
|09.B842.21_диск тормозной задний перфорированный!\ MB C215/W220 55 AMG Kompressor 02-06
|Обработка
|Высокоуглеродистый
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами
|Высота [мм]
|61
|Наружный диаметр [мм]
|330
|Тип тормозного диска
|с отверстиями/с внутр. вентиляцией
|Количество отверстий
|5
|Толщина тормозного диска (мм)
|26
|Диаметр центрирования [мм]
|67
|Минимальная толщина [мм]
|24
|Поверхность
|с покрытием
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 09.B842.21_диск тормозной задний перфорированный!\ MB C215/W220 55 AMG Kompressor 02-06 производителя BREMBO с артикулом 09B84221 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита