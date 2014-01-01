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09.B842.21_диск тормозной задний перфорированный!\ MB C215/W220 55 AMG Kompressor 02-06 артикул 09B84221 BREMBO в Алматы

09B84221 BREMBO 09.B842.21_диск тормозной задний перфорированный!\ MB C215/W220 55 AMG Kompressor 02-06
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09B84221
Наименование 09.B842.21_диск тормозной задний перфорированный!\ MB C215/W220 55 AMG Kompressor 02-06
Обработка Высокоуглеродистый
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Высота [мм] 61
Наружный диаметр [мм] 330
Тип тормозного диска с отверстиями/с внутр. вентиляцией
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 26
Диаметр центрирования [мм] 67
Минимальная толщина [мм] 24
Поверхность с покрытием

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.B842.21_диск тормозной задний перфорированный!\ MB C215/W220 55 AMG Kompressor 02-06 производителя BREMBO с артикулом 09B84221 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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