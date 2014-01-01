menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

09.B614.10_диск тормозной передний!\ Kia Sorento, Hyundai Santa Fe 2.0-2.4i/CRDi 09> артикул 09B61410 BREMBO в Алматы

09B61410 BREMBO 09.B614.10_диск тормозной передний!\ Kia Sorento, Hyundai Santa Fe 2.0-2.4i/CRDi 09>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09B61410
Наименование 09.B614.10_диск тормозной передний!\ Kia Sorento, Hyundai Santa Fe 2.0-2.4i/CRDi 09>
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 28
Диаметр центрирования [мм] 69
Минимальная толщина [мм] 26,4
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Обработка Высокоуглеродистый
Высота [мм] 49
Наружный диаметр [мм] 321

С этим товаром покупают...

BREMBO P30036

Колодки тормозные дисковые перед

BREMBO P30086

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

BREMBO 08B60510

Диск тормозной Standard зад

BREMBO P30063

Колодки тормозные дисковые зад

HYUNDAI-KIA 97133C5000

Фильтр салона
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.B614.10_диск тормозной передний!\ Kia Sorento, Hyundai Santa Fe 2.0-2.4i/CRDi 09> производителя BREMBO с артикулом 09B61410 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0