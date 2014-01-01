|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09B61410
|Наименование
|09.B614.10_диск тормозной передний!\ Kia Sorento, Hyundai Santa Fe 2.0-2.4i/CRDi 09>
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Количество отверстий
|5
|Толщина тормозного диска (мм)
|28
|Диаметр центрирования [мм]
|69
|Минимальная толщина [мм]
|26,4
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами
|Обработка
|Высокоуглеродистый
|Высота [мм]
|49
|Наружный диаметр [мм]
|321
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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