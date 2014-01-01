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09.B611.10_диск тормозной передний!\ Hyundai H-1 2.5CRDi 08> артикул 09B61110 BREMBO в Алматы

09B61110 BREMBO 09.B611.10_диск тормозной передний!\ Hyundai H-1 2.5CRDi 08>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09B61110
Наименование 09.B611.10_диск тормозной передний!\ Hyundai H-1 2.5CRDi 08>
Обработка Высокоуглеродистый
Высота [мм] 53
Наружный диаметр [мм] 300
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Количество отверстий 6
Толщина тормозного диска (мм) 30
Диаметр центрирования [мм] 96
Минимальная толщина [мм] 28,4
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.B611.10_диск тормозной передний!\ Hyundai H-1 2.5CRDi 08> производителя BREMBO с артикулом 09B61110 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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