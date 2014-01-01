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09.B436.51_диск тормозной передний перфорированный!\ MB W176/W246/C117/X156 1.8-2.2 11> артикул 09B43651 BREMBO в Алматы

09B43651 BREMBO 09.B436.51_диск тормозной передний перфорированный!\ MB W176/W246/C117/X156 1.8-2.2 11>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09B43651
Наименование 09.B436.51_диск тормозной передний перфорированный!\ MB W176/W246/C117/X156 1.8-2.2 11>
Толщина тормозного диска (мм) 28
Диаметр центрирования [мм] 67
Минимальная толщина [мм] 26
Момент затяжки [Нм] 130
Обработка Высокоуглеродистый
Поверхность с покрытием
Высота [мм] 51
Наружный диаметр [мм] 295
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Тип тормозного диска с отверстиями/с внутр. вентиляцией
Количество отверстий 5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.B436.51_диск тормозной передний перфорированный!\ MB W176/W246/C117/X156 1.8-2.2 11> производителя BREMBO с артикулом 09B43651 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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