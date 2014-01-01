|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09B43651
|Наименование
|09.B436.51_диск тормозной передний перфорированный!\ MB W176/W246/C117/X156 1.8-2.2 11>
|Толщина тормозного диска (мм)
|28
|Диаметр центрирования [мм]
|67
|Минимальная толщина [мм]
|26
|Момент затяжки [Нм]
|130
|Обработка
|Высокоуглеродистый
|Поверхность
|с покрытием
|Высота [мм]
|51
|Наружный диаметр [мм]
|295
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами
|Тип тормозного диска
|с отверстиями/с внутр. вентиляцией
|Количество отверстий
|5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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