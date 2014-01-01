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09.B280.41_диск тормозной передний!\ MB W204/S204/W212 2.0-2.8i/2.2/2.5CDi 07> артикул 09B28041 BREMBO в Алматы

09B28041 BREMBO 09.B280.41_диск тормозной передний!\ MB W204/S204/W212 2.0-2.8i/2.2/2.5CDi 07>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09B28041
Наименование 09.B280.41_диск тормозной передний!\ MB W204/S204/W212 2.0-2.8i/2.2/2.5CDi 07>
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 28
Диаметр центрирования [мм] 67
Минимальная толщина [мм] 25,4
Момент затяжки [Нм] 130
Обработка Высокоуглеродистый
Поверхность с покрытием
Высота [мм] 65
Наружный диаметр [мм] 295

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.B280.41_диск тормозной передний!\ MB W204/S204/W212 2.0-2.8i/2.2/2.5CDi 07> производителя BREMBO с артикулом 09B28041 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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