|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09B28041
|Наименование
|09.B280.41_диск тормозной передний!\ MB W204/S204/W212 2.0-2.8i/2.2/2.5CDi 07>
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Количество отверстий
|5
|Толщина тормозного диска (мм)
|28
|Диаметр центрирования [мм]
|67
|Минимальная толщина [мм]
|25,4
|Момент затяжки [Нм]
|130
|Обработка
|Высокоуглеродистый
|Поверхность
|с покрытием
|Высота [мм]
|65
|Наружный диаметр [мм]
|295
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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