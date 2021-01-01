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09.B269.10_диск тормозной передний!\ Honda Accord 2.4 08> артикул 09B26910 BREMBO в Алматы

09B26910 BREMBO 09.B269.10_диск тормозной передний!\ Honda Accord 2.4 08>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09B26910
Наименование 09.B269.10_диск тормозной передний!\ Honda Accord 2.4 08>
Количество отверстий 5
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 64
Толщина тормозного диска (мм) 32
Момент затяжки [Нм] 108
Минимальная толщина [мм] 30
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Наружный диаметр [мм] 320
Высота [мм] 47

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.B269.10_диск тормозной передний!\ Honda Accord 2.4 08> производителя BREMBO с артикулом 09B26910 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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