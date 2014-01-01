|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09A9671X
|Наименование
|09.A967.1X_диск тормозной задний !перфор.\ Toyota Land Cruiser 200 4.7/4.5D 07>, Lexus LX 5.7 08>
|Толщина тормозного диска (мм)
|18
|Диаметр центрирования [мм]
|112
|Минимальная толщина [мм]
|16,5
|Момент затяжки [Нм]
|112
|Обработка
|Высокоуглеродистый
|Поверхность
|с покрытием
|Высота [мм]
|76
|Наружный диаметр [мм]
|345
|Тип тормозного диска
|с отверстиями/с внутр. вентиляцией
|Количество отверстий
|5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 09.A967.1X_диск тормозной задний !перфор.\ Toyota Land Cruiser 200 4.7/4.5D 07>, Lexus LX 5.7 08> производителя BREMBO с артикулом 09A9671X в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита