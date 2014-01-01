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09.A967.1X_диск тормозной задний !перфор.\ Toyota Land Cruiser 200 4.7/4.5D 07>, Lexus LX 5.7 08> артикул 09A9671X BREMBO в Алматы

09A9671X BREMBO 09.A967.1X_диск тормозной задний !перфор.\ Toyota Land Cruiser 200 4.7/4.5D 07>, Lexus LX 5.7 08>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A9671X
Наименование 09.A967.1X_диск тормозной задний !перфор.\ Toyota Land Cruiser 200 4.7/4.5D 07>, Lexus LX 5.7 08>
Толщина тормозного диска (мм) 18
Диаметр центрирования [мм] 112
Минимальная толщина [мм] 16,5
Момент затяжки [Нм] 112
Обработка Высокоуглеродистый
Поверхность с покрытием
Высота [мм] 76
Наружный диаметр [мм] 345
Тип тормозного диска с отверстиями/с внутр. вентиляцией
Количество отверстий 5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.A967.1X_диск тормозной задний !перфор.\ Toyota Land Cruiser 200 4.7/4.5D 07>, Lexus LX 5.7 08> производителя BREMBO с артикулом 09A9671X в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Моторное масло
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