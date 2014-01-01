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09.A966.1X_диск тормозной передний! перфорированный\ Toyota Land Cruiser 200 4.7/4.5D 08> артикул 09A9661X BREMBO в Алматы

09A9661X BREMBO 09.A966.1X_диск тормозной передний! перфорированный\ Toyota Land Cruiser 200 4.7/4.5D 08>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A9661X
Наименование 09.A966.1X_диск тормозной передний! перфорированный\ Toyota Land Cruiser 200 4.7/4.5D 08>
Количество отверстий 5
Тип тормозного диска с отверстиями/с внутр. вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 112
Толщина тормозного диска (мм) 32
Момент затяжки [Нм] 112
Минимальная толщина [мм] 29,8
Поверхность с покрытием
Наружный диаметр [мм] 340
Высота [мм] 83

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Жидкость тормозная DOT 4 0.5 л.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.A966.1X_диск тормозной передний! перфорированный\ Toyota Land Cruiser 200 4.7/4.5D 08> производителя BREMBO с артикулом 09A9661X в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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