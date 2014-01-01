menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

09.A966.11_диск тормозной передний! с покрытием\ Toyota Land Cruiser 200 4.7/4.5D 08> артикул 09A96611 BREMBO в Алматы

09A96611 BREMBO 09.A966.11_диск тормозной передний! с покрытием\ Toyota Land Cruiser 200 4.7/4.5D 08>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A96611
Наименование 09.A966.11_диск тормозной передний! с покрытием\ Toyota Land Cruiser 200 4.7/4.5D 08>
Количество отверстий 5
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 112
Толщина тормозного диска (мм) 32
Момент затяжки [Нм] 112
Минимальная толщина [мм] 29
Поверхность с покрытием
Наружный диаметр [мм] 340
Высота [мм] 83

С этим товаром покупают...

BREMBO 09A96711

Диск тормозной UV Coated

BREMBO P83107

Колодки тормозные дисковые перед

BREMBO P83098

Колодки тормозные дисковые зад

ATE 13046056192

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

ATE 13046056182

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.A966.11_диск тормозной передний! с покрытием\ Toyota Land Cruiser 200 4.7/4.5D 08> производителя BREMBO с артикулом 09A96611 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0