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09.A961.11_диск тормозной задний!\ MB ML/GL 2.2-5.5i/D 12> артикул 09A96111 BREMBO в Алматы

09A96111 BREMBO 09.A961.11_диск тормозной задний!\ MB ML/GL 2.2-5.5i/D 12>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A96111
Наименование 09.A961.11_диск тормозной задний!\ MB ML/GL 2.2-5.5i/D 12>
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 22
Диаметр центрирования [мм] 67
Минимальная толщина [мм] 19,4
Поверхность с покрытием
Обработка Высокоуглеродистый
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Высота [мм] 54
Наружный диаметр [мм] 345

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.A961.11_диск тормозной задний!\ MB ML/GL 2.2-5.5i/D 12> производителя BREMBO с артикулом 09A96111 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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