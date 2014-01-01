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09.A960.21_диск тормозной передний перфорированный!\ MB W166/X166 2.5-6.3 11> артикул 09A96021 BREMBO в Алматы

09A96021 BREMBO 09.A960.21_диск тормозной передний перфорированный!\ MB W166/X166 2.5-6.3 11>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A96021
Наименование 09.A960.21_диск тормозной передний перфорированный!\ MB W166/X166 2.5-6.3 11>
Толщина тормозного диска (мм) 36
Диаметр центрирования [мм] 67
Минимальная толщина [мм] 33,4
Поверхность с покрытием
Обработка Высокоуглеродистый
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Высота [мм] 55
Наружный диаметр [мм] 375
Тип тормозного диска с отверстиями/с внутр. вентиляцией
Количество отверстий 5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.A960.21_диск тормозной передний перфорированный!\ MB W166/X166 2.5-6.3 11> производителя BREMBO с артикулом 09A96021 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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