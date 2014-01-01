|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09A96021
|Наименование
|09.A960.21_диск тормозной передний перфорированный!\ MB W166/X166 2.5-6.3 11>
|Толщина тормозного диска (мм)
|36
|Диаметр центрирования [мм]
|67
|Минимальная толщина [мм]
|33,4
|Поверхность
|с покрытием
|Обработка
|Высокоуглеродистый
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами
|Высота [мм]
|55
|Наружный диаметр [мм]
|375
|Тип тормозного диска
|с отверстиями/с внутр. вентиляцией
|Количество отверстий
|5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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