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09.A959.11_диск тормозной задний! с покрытием\ MB ML III (W166) 2.5-4.0 11> артикул 09A95911 BREMBO в Алматы

09A95911 BREMBO 09.A959.11_диск тормозной задний! с покрытием\ MB ML III (W166) 2.5-4.0 11>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A95911
Наименование 09.A959.11_диск тормозной задний! с покрытием\ MB ML III (W166) 2.5-4.0 11>
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Высота [мм] 54
Наружный диаметр [мм] 330
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 22
Диаметр центрирования [мм] 67
Минимальная толщина [мм] 19,4
Поверхность с покрытием
Обработка Высокоуглеродистый

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.A959.11_диск тормозной задний! с покрытием\ MB ML III (W166) 2.5-4.0 11> производителя BREMBO с артикулом 09A95911 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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