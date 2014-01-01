menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

09.A958.11_диск тормозной передний! с покрытием\ MB ML III (W166) 2.5-3.5 11> артикул 09A95811 BREMBO в Алматы

09A95811 BREMBO 09.A958.11_диск тормозной передний! с покрытием\ MB ML III (W166) 2.5-3.5 11>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A95811
Наименование 09.A958.11_диск тормозной передний! с покрытием\ MB ML III (W166) 2.5-3.5 11>
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 32
Диаметр центрирования [мм] 67
Минимальная толщина [мм] 29,4
Поверхность с покрытием
Обработка Высокоуглеродистый
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Высота [мм] 55
Наружный диаметр [мм] 350
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией

С этим товаром покупают...

BREMBO P50109

Колодки тормозные дисковые перед

BREMBO A00286

Датчик износа тормозных колодок перед/зад

BREMBO 09A96111

Диск тормозной UV Coated зад

DENSO DF057

Комплект бескаркасных щеток стеклоочистителя

ATE 13046072822

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.A958.11_диск тормозной передний! с покрытием\ MB ML III (W166) 2.5-3.5 11> производителя BREMBO с артикулом 09A95811 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0