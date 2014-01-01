|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09A91710
|Наименование
|09.A917.10_диск тормозной передний!\ MB W461/W463 90>
|Обработка
|Высокоуглеродистый
|Высота [мм]
|83
|Наружный диаметр [мм]
|315
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Количество отверстий
|5
|Толщина тормозного диска (мм)
|30
|Диаметр центрирования [мм]
|85
|Минимальная толщина [мм]
|27,4
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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