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09.A917.10_диск тормозной передний!\ MB W461/W463 90> артикул 09A91710 BREMBO в Алматы

09A91710 BREMBO 09.A917.10_диск тормозной передний!\ MB W461/W463 90>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A91710
Наименование 09.A917.10_диск тормозной передний!\ MB W461/W463 90>
Обработка Высокоуглеродистый
Высота [мм] 83
Наружный диаметр [мм] 315
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 30
Диаметр центрирования [мм] 85
Минимальная толщина [мм] 27,4
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.A917.10_диск тормозной передний!\ MB W461/W463 90> производителя BREMBO с артикулом 09A91710 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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