|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09A86810
|Наименование
|09.A868.10_диск тормозной передний!\ Mitsubishi L200 2.5Di-D 06>
|Момент затяжки [Нм]
|98
|Минимальная толщина [мм]
|26,4
|Наружный диаметр [мм]
|294
|Высота [мм]
|46
|Количество отверстий
|6
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Диаметр центрирования [мм]
|94
|Толщина тормозного диска (мм)
|28
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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