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09.A868.10_диск тормозной передний!\ Mitsubishi L200 2.5Di-D 06> артикул 09A86810 BREMBO в Алматы

09A86810 BREMBO 09.A868.10_диск тормозной передний!\ Mitsubishi L200 2.5Di-D 06>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A86810
Наименование 09.A868.10_диск тормозной передний!\ Mitsubishi L200 2.5Di-D 06>
Момент затяжки [Нм] 98
Минимальная толщина [мм] 26,4
Наружный диаметр [мм] 294
Высота [мм] 46
Количество отверстий 6
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 94
Толщина тормозного диска (мм) 28

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.A868.10_диск тормозной передний!\ Mitsubishi L200 2.5Di-D 06> производителя BREMBO с артикулом 09A86810 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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