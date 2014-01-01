menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

09.A864.14_диск тормозной передний!\ Toyota Auris/Corolla 1.3/1.4/1.6 VVTi 07> артикул 09A86414 BREMBO в Алматы

09A86414 BREMBO 09.A864.14_диск тормозной передний!\ Toyota Auris/Corolla 1.3/1.4/1.6 VVTi 07>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A86414
Наименование 09.A864.14_диск тормозной передний!\ Toyota Auris/Corolla 1.3/1.4/1.6 VVTi 07>
Момент затяжки [Нм] 103
Минимальная толщина [мм] 19
Наружный диаметр [мм] 275
Высота [мм] 46
Количество отверстий 5
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 62
Толщина тормозного диска (мм) 22

С этим товаром покупают...

BREMBO P83082

Колодки тормозные дисковые перед

BREMBO 08A53421

Диск тормозной UV Coated

SANGSIN BRAKE SP2093

Колодки тормозные передние SP2093

TEXTAR 2433601

Колодки тормозные дисковые перед

FRENKIT 810004

Ремкомплект Направляющих Суппорта
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.A864.14_диск тормозной передний!\ Toyota Auris/Corolla 1.3/1.4/1.6 VVTi 07> производителя BREMBO с артикулом 09A86414 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0