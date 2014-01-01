menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

09.A819.11_диск тормозной передний перфорированный!\ MB W211/S211/R230/R172 02> артикул 09A81911 BREMBO в Алматы

09A81911 BREMBO 09.A819.11_диск тормозной передний перфорированный!\ MB W211/S211/R230/R172 02>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A81911
Наименование 09.A819.11_диск тормозной передний перфорированный!\ MB W211/S211/R230/R172 02>
Толщина тормозного диска (мм) 36
Диаметр центрирования [мм] 67
Минимальная толщина [мм] 34
Момент затяжки [Нм] 130
Обработка Высокоуглеродистый
Поверхность с покрытием
Высота [мм] 65
Наружный диаметр [мм] 360
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Тип тормозного диска с отверстиями/с внутр. вентиляцией
Количество отверстий 5

С этим товаром покупают...

BREMBO P50062

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

JAPANPARTS FO891S

Масляный фильтр

MERCEDES-BENZ A0009907607

Болт для крепления колеса

MERCEDES-BENZ A2213306511

РЫЧАГ ПЕРЕДН. ЛЕВ. ПРОДОЛЬН. / ZUGSTREB

MERCEDES-BENZ A2213306611

РЫЧАГ ПЕРЕДН. ПР. ПРОДОЛЬН. / ZUGSTREBE
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.A819.11_диск тормозной передний перфорированный!\ MB W211/S211/R230/R172 02> производителя BREMBO с артикулом 09A81911 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0