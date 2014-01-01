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09.A817.11_диск тормозной передний перфорированный!\ MB W221/W216/W230/S211 5.5/4.0D 05> артикул 09A81711 BREMBO в Алматы

09A81711 BREMBO 09.A817.11_диск тормозной передний перфорированный!\ MB W221/W216/W230/S211 5.5/4.0D 05>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A81711
Наименование 09.A817.11_диск тормозной передний перфорированный!\ MB W221/W216/W230/S211 5.5/4.0D 05>
Обработка Высокоуглеродистый
Поверхность с покрытием
Высота [мм] 65
Наружный диаметр [мм] 350
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Тип тормозного диска с отверстиями/с внутр. вентиляцией
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 32
Диаметр центрирования [мм] 67
Минимальная толщина [мм] 30
Момент затяжки [Нм] 130

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.A817.11_диск тормозной передний перфорированный!\ MB W221/W216/W230/S211 5.5/4.0D 05> производителя BREMBO с артикулом 09A81711 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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