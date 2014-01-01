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09.A813.11_диск тормозной передний перфорированный!\ Audi A4 2.0-3.0TDi 04> артикул 09A81311 BREMBO в Алматы

09A81311 BREMBO 09.A813.11_диск тормозной передний перфорированный!\ Audi A4 2.0-3.0TDi 04>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A81311
Наименование 09.A813.11_диск тормозной передний перфорированный!\ Audi A4 2.0-3.0TDi 04>
Минимальная толщина [мм] 28
Момент затяжки [Нм] 120
Обработка Высокоуглеродистый
Поверхность с покрытием
Высота [мм] 46
Наружный диаметр [мм] 320
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Тип тормозного диска с отверстиями/с внутр. вентиляцией
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 30
Диаметр центрирования [мм] 68

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.A813.11_диск тормозной передний перфорированный!\ Audi A4 2.0-3.0TDi 04> производителя BREMBO с артикулом 09A81311 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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