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Тормозной диск артикул 09A77411 BREMBO в Алматы

09A77411 BREMBO Тормозной диск
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A77411
Наименование Тормозной диск
Толщина тормозного диска (мм) 20
Диаметр центрирования [мм] 79
Минимальная толщина [мм] 17
Поверхность с покрытием
Обработка Высокоуглеродистый
Высота [мм] 59
Наружный диаметр [мм] 365
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Количество отверстий 5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозной диск производителя BREMBO с артикулом 09A77411 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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