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09.A716.14_диск тормозной передний!\ Nissan Qashqai 1.6-2.0i/1.5DCi-2.0DCi 07> артикул 09A71614 BREMBO в Алматы

09A71614 BREMBO 09.A716.14_диск тормозной передний!\ Nissan Qashqai 1.6-2.0i/1.5DCi-2.0DCi 07>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A71614
Наименование 09.A716.14_диск тормозной передний!\ Nissan Qashqai 1.6-2.0i/1.5DCi-2.0DCi 07>
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 68
Толщина тормозного диска (мм) 26
Момент затяжки [Нм] 113
Минимальная толщина [мм] 24
Наружный диаметр [мм] 296
Высота [мм] 44
Количество отверстий 5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.A716.14_диск тормозной передний!\ Nissan Qashqai 1.6-2.0i/1.5DCi-2.0DCi 07> производителя BREMBO с артикулом 09A71614 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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