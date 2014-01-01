|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09A63410
|Наименование
|09.A634.10_диск тормозной передний!\ Toyota Hi-Lux PickUp 2.5D/3.5D 05>
|Толщина тормозного диска (мм)
|25
|Момент затяжки [Нм]
|112
|Минимальная толщина [мм]
|23
|Наружный диаметр [мм]
|297
|Высота [мм]
|67
|Количество отверстий
|6
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Диаметр центрирования [мм]
|108
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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