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09.A634.10_диск тормозной передний!\ Toyota Hi-Lux PickUp 2.5D/3.5D 05> артикул 09A63410 BREMBO в Алматы

09A63410 BREMBO 09.A634.10_диск тормозной передний!\ Toyota Hi-Lux PickUp 2.5D/3.5D 05>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A63410
Наименование 09.A634.10_диск тормозной передний!\ Toyota Hi-Lux PickUp 2.5D/3.5D 05>
Толщина тормозного диска (мм) 25
Момент затяжки [Нм] 112
Минимальная толщина [мм] 23
Наружный диаметр [мм] 297
Высота [мм] 67
Количество отверстий 6
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 108

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.A634.10_диск тормозной передний!\ Toyota Hi-Lux PickUp 2.5D/3.5D 05> производителя BREMBO с артикулом 09A63410 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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