|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09A45810
|Наименование
|09.A458.10* Диск тормозной передний FIAT/PEUGEOT D=300, H=73.5
|Толщина тормозного диска (мм)
|32
|Момент затяжки [Нм]
|170
|Минимальная толщина [мм]
|29,9
|Наружный диаметр [мм]
|300
|Высота [мм]
|74
|Количество отверстий
|5
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Диаметр центрирования [мм]
|80
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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