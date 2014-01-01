Минимальная толщина [мм] 29,9 Наружный диаметр [мм] 300 Высота [мм] 74 Количество отверстий 5 Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Диаметр центрирования [мм] 80

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