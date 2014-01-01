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09.A458.10* Диск тормозной передний FIAT/PEUGEOT D=300, H=73.5 артикул 09A45810 BREMBO в Алматы

09A45810 BREMBO 09.A458.10* Диск тормозной передний FIAT/PEUGEOT D=300, H=73.5
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A45810
Наименование 09.A458.10* Диск тормозной передний FIAT/PEUGEOT D=300, H=73.5
Толщина тормозного диска (мм) 32
Момент затяжки [Нм] 170
Минимальная толщина [мм] 29,9
Наружный диаметр [мм] 300
Высота [мм] 74
Количество отверстий 5
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 80
Если вы хотите купить 09.A458.10* Диск тормозной передний FIAT/PEUGEOT D=300 H=73.5, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю BREMBO с артикулом 09.A458.10. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BREMBO.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.A458.10* Диск тормозной передний FIAT/PEUGEOT D=300, H=73.5 производителя BREMBO с артикулом 09A45810 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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