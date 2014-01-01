|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09A45010
|Наименование
|Тормозной диск
|Диаметр центрирования [мм]
|94
|Толщина тормозного диска (мм)
|22
|Момент затяжки [Нм]
|100
|Минимальная толщина [мм]
|20,4
|Наружный диаметр [мм]
|300
|Высота [мм]
|72
|Количество отверстий
|6
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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