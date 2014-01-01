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09.A417.11_диск тормозной передний! с покрытием\ Toyota RAV4 2.0/2.2D 06> артикул 09A41711 BREMBO в Алматы

09A41711 BREMBO 09.A417.11_диск тормозной передний! с покрытием\ Toyota RAV4 2.0/2.2D 06>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A41711
Наименование 09.A417.11_диск тормозной передний! с покрытием\ Toyota RAV4 2.0/2.2D 06>
Диаметр центрирования [мм] 62
Толщина тормозного диска (мм) 28
Момент затяжки [Нм] 103
Минимальная толщина [мм] 25
Поверхность с покрытием
Наружный диаметр [мм] 296
Высота [мм] 49
Количество отверстий 5
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.A417.11_диск тормозной передний! с покрытием\ Toyota RAV4 2.0/2.2D 06> производителя BREMBO с артикулом 09A41711 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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