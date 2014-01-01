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09.A358.11_диск тормозной задний! с покрытием\ MB W211 2.0-5.0 03> артикул 09A35811 BREMBO в Алматы

09A35811 BREMBO 09.A358.11_диск тормозной задний! с покрытием\ MB W211 2.0-5.0 03>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A35811
Наименование 09.A358.11_диск тормозной задний! с покрытием\ MB W211 2.0-5.0 03>
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 22
Диаметр центрирования [мм] 67
Минимальная толщина [мм] 19,4
Момент затяжки [Нм] 130
Обработка Высокоуглеродистый
Поверхность с покрытием
Высота [мм] 68
Наружный диаметр [мм] 300
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.A358.11_диск тормозной задний! с покрытием\ MB W211 2.0-5.0 03> производителя BREMBO с артикулом 09A35811 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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